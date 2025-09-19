Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô vào đường cấm đi ngược chiều

Chiều 19/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, từ phản ánh của người dân tới C08, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt nữ tài xế L.T.L. (SN 1991, trú tại xã Văn Lãng, Lạng Sơn) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào đường cấm đi ngược chiều.

Chị L. điều khiển ô tô đi vào đường ngược chiều khiến giao thông bị ùn ứ (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, chị L. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó vào lúc 16h ngày 15/9, tại đường Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Lạng Sơn, chị L. điều khiển ô tô biển số 12A-281.xx đi vào đường cấm ô tô đi ngược chiều.

Hành vi vi phạm của chị L. khiến giao thông qua lại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng bị ùn ứ, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra bức xúc.

Sau khi nắm được thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh, xử lý.