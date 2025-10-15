Cục CSGT yêu cầu xác minh, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên bốc đầu ở Hà Nội
(Dân trí) - Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Hà Nội vào cuộc để xác minh làm rõ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Đêm 14/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa giao Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức ngăn chặn, truy xét, xác minh làm rõ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.
Theo C08, sự việc xảy ra tại khu vực chung cư Anland, phường Dương Nội, TP Hà Nội vào tối cùng ngày.
Cục CSGT cho biết hành vi vi phạm của nhóm thanh, thiếu niên nêu trên đã bị người dân gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau đó, C08 đã giao Phòng CSGT Hà Nội vào cuộc để ngăn chặn, giải tán nhóm thanh, thiếu niên nêu trên và tổ chức truy xét, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của nhóm này.
C08 cho hay, các bậc phụ huynh của nhóm thanh, thiếu niên nêu trên nếu xem được clip thì chủ động liên hệ với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phối hợp quản lý con em mình.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.