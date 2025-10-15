Cục CSGT yêu cầu xác minh, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên bốc đầu ở Hà Nội

Đêm 14/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa giao Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức ngăn chặn, truy xét, xác minh làm rõ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh nhóm thanh, thiếu niên có hành vi bốc đầu trên đường ở Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo C08, sự việc xảy ra tại khu vực chung cư Anland, phường Dương Nội, TP Hà Nội vào tối cùng ngày.

Cục CSGT cho biết hành vi vi phạm của nhóm thanh, thiếu niên nêu trên đã bị người dân gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Sau đó, C08 đã giao Phòng CSGT Hà Nội vào cuộc để ngăn chặn, giải tán nhóm thanh, thiếu niên nêu trên và tổ chức truy xét, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của nhóm này.

C08 cho hay, các bậc phụ huynh của nhóm thanh, thiếu niên nêu trên nếu xem được clip thì chủ động liên hệ với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phối hợp quản lý con em mình.