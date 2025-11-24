Tài xế gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp, chạy về Cần Thơ tự thú

Ngày 24/11, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết, tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp) đã đến cơ quan này tự thú.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Nguyễn Hoàng Anh (SN 1984, trú TP Cần Thơ).

Rạng sáng cùng ngày, vào lúc 2h30, tài xế lái xe tải từ TPHCM về TP Cần Thơ. Quá trình lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy, xe tải của tài xế Hoàng Anh đã va chạm với xe máy do ông T.V.T. (SN 1962, ngụ TPHCM) điều khiển.

Hậu quả ông T. ngã xuống đường dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, do hoảng sợ nên tài xế Hoàng Anh đã lái xe tải bỏ chạy.

Công an phường Nhị Quý đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế cùng phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn.

Khi chạy về TP Cần Thơ, tài xế Hoàng Anh đến Công an phường An Bình tự thú. Công an phường đã báo cáo sự việc đến Công an TP Cần Thơ, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.