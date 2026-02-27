Nữ sinh viên chạy xe máy vào đường cao tốc, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 27/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 2 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với chị N.H.Y. (SN 2001, ở phường Kim Liên, Hà Nội), là sinh viên, do có hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc.

Với vi phạm trên, chị Y. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Hình ảnh chị Y. điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc gây nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào ngày 21/2, một tài xế ô tô gửi phản ánh tới ứng dựng VNeTraffic một đoạn video quay cảnh một nữ tài xế điều khiển xe máy, phía sau chở một người khác, chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông trên tuyến.

Ngày 23/2, Đội 2 đã xác minh sự việc và mời nữ tài xế xe máy trong vụ việc lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chị N.H.Y. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.