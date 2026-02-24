Xử phạt nữ tài xế xe bán tải đi sai làn trên cao tốc, liên tục nháy đèn

Tối 24/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt với chị H.N.H. (SN 1997, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), do có hành vi điều khiển ô tô đi sai làn đường trên cao tốc.

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế H. liên tục nháy đèn để xin đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, lúc 15h25 ngày 22/2, tại km125+300 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nữ tài xế đã điều khiển ô tô bán tải biển số 24A-172.xx đi không đúng làn đường quy định (đi vào làn đường ngược chiều). Đáng chú ý, nữ tài xế này còn liên tục nháy đèn pha với xe đi chiều ngược lại để xin đường.

Tới ngày 24/2, lái xe H. đã đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh dù không có lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường hay camera, nhưng với những trường hợp vi phạm được nhân dân phản ánh hoặc đưa lên mạng xã hội, CSGT sẽ xác minh xử lý.