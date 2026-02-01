Thi đỗ sát hạch nhưng chưa nhận bằng lái có được tham gia giao thông không?

Phản ánh tới báo Dân trí, chị Đinh Hải Yến (trú tại Hà Nội) cho biết cách đây khoảng 1 tuần, chị đã thi đỗ sát hạch cấp giấy phép lái xe và có giấy hẹn lấy giấy phép lái xe (bằng lái), tuy nhiên hiện nay chị chưa nhận được phôi cứng bằng lái, ngoài ra trên VNeID cũng chưa cập nhật thông tin.

Chị Yến hỏi, vậy trường hợp của chị có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông hay không và có được dùng giấy hẹn của CSGT thay thế bằng lái hay không?

Liên quan tới việc này, chiều 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định "vài tiếng sau khi thi đỗ sát hạch xong, người dân đã có thể lái xe trên đường".

Một nữ tài xế tham gia kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cụ thể, khi bị CSGT kiểm tra, người dân có thể cung cấp số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp). Từ đó, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra thông tin giấy phép lái xe trên hệ thống.

Theo C08, hiện nay các thủ tục về đổi, cấp lại giấy phép lái xe cũng đã được rút gọn và giảm bớt thời gian rất nhiều so với trước đây. Cụ thể, với việc cấp lại, đổi lại giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân chỉ cần khám sức khoẻ và nộp hồ sơ trực tuyến.

Ngoài ra, do số lượng phôi giấy phép lái xe bản vật lý đang chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nên Cục CSGT đã hướng dẫn.

Cụ thể, với các trường hợp thi sát hạch lái xe thành công, sau khi hội đồng thi sát hạch kết thúc nhiệm vụ là người dân có thể đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường. Với các trường hợp sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống là đủ điều kiện lái xe trên đường.

Trong thời gian qua, C08 cũng đã tập trung đẩy nhanh việc sát hạch giấy phép lái xe cho người dân. Theo C08, tới nay các trường hợp bị "tồn" trước đó đã được sát hạch cơ bản xong hết.

C08 cho biết thêm, lực lượng CSGT thực hiện kiểm soát giấy phép lái xe trên môi trường điện tử không được đòi hỏi người dân phải có giấy phép lái xe bản vật lý. Người dân chỉ cần cung cấp cho CSGT giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số giấy phép lái xe (nếu có).

Việc quản lý bằng dữ liệu điện tử và ứng dụng số đang được Cục CSGT đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu “không giấy tờ - không phiền hà” trong tương lai gần.

Cũng theo C08, Bộ Công an vừa đề xuất giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử, ai có nhu cầu dùng bản vật lý (thẻ PET) thì đăng ký và nộp lệ phí.