Hai dự án cao tốc trọng điểm ở Lâm Đồng chưa thể giải ngân vốn

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, năm 2025, kế hoạch vốn đầu tư công của Lâm Đồng hơn 18.600 tỷ đồng, nhưng đến nay địa phương mới giải ngân được hơn 5.100 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Minh Hiếu).

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, địa phương có 72 dự án được bố trí hơn 11.100 tỷ đồng nhưng mới chỉ giải ngân được hơn 1.400 tỷ đồng. Trong đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được bố trí hơn 5.000 tỷ đồng nhưng đến nay chưa thực hiện giải ngân.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương là hai dự án trọng điểm và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc song vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cùng với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là các hợp phần quan trọng trong tuyến cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng).

Trong đó, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 12 tới. Tuyến này có điểm đầu kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73km, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Dự án này được khởi công vào cuối tháng 6, dự kiến hoàn thiện, sử dụng vào cuối năm 2027.