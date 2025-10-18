Rùa biển quý hiếm 100kg chết, dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Ngày 18/10, Ban Quản lý Miễu Bà Vàng, phường Mũi Né, Lâm Đồng, đã phối hợp cùng ngư dân địa phương làm lễ an táng rùa biển theo phong tục địa phương.

Rùa quý hiếm chết, dạt vào bờ biển Lâm Đồng (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, chiều 17/10, trong lúc đánh bắt hải sản dọc biển Mũi Né, ngư dân phát hiện rùa biển dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 100kg dạt vào bờ. Người dân đến kiểm tra, phát hiện rùa đã chết nên đưa rùa lên vị trí cao, khâm liệm, thực hiện nghi lễ an táng theo phong tục.

Cá voi và rùa được ngư dân miền biển Lâm Đồng gọi là “cá Ông”, “rùa Bà”, luôn đồng hành và chở che cho người dân mỗi chuyến tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Do vậy, khi “cá Ông”, “rùa Bà” chết, ngư dân thực hiện an táng theo phong tục, nghi lễ nghiêm trang.

Được biết, cá thể rùa nói trên thuộc loài Vích, nằm trong Sách đỏ Việt Nam.