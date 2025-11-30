Nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở TPHCM

Ngày 30/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh vây đánh bạn học. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/11, tại khu vực Công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây.

Hình ảnh từ clip cho thấy một nhóm gồm 3 nữ sinh vây đánh 2 nữ sinh khác. Khi 2 nạn nhân ngã xuống, nhóm này nắm tóc, kéo lê trên bãi cỏ và liên tục đấm, đá vào người.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có đông học sinh đứng xung quanh chứng kiến, nhưng không ai can ngăn.

Nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở phường Trung Mỹ Tây (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng đã mời ba nữ sinh liên quan lên làm việc, gồm: L.H.B.N. (SN 2010), T.H.T.B. (SN 2009) và P.Y.V. (SN 2009), đang theo học tại một trường cao đẳng nghề trên địa bàn.

Làm việc với công an, V. thừa nhận có mâu thuẫn với N.T.N. (SN 2009, bạn cùng lớp) nên rủ thêm hai bạn đánh nạn nhân.

Vụ việc khiến N.T.N. bị chấn thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây điều trị.

Công an phường Trung Mỹ Tây đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.