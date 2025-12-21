Nữ sinh lớp 7 nhập viện với nhiều vết bầm trên cơ thể

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước hình ảnh một nữ sinh nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị bạo hành.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đang sống cùng bố và gia đình bên nội sau khi bố mẹ ly hôn nhiều năm trước.

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 ở phường Tây Hiếu nghi bị bạo hành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Gia đình đã đưa nữ sinh đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng có nhiều vết bầm ở tay và chân. Một cán bộ bệnh viện cho biết khi tiếp nhận, người thân trình bày rằng em bị ngã xe đạp điện.

Sau khi thăm khám và xử lý vết thương, các bác sĩ xác nhận sức khỏe của em đã ổn định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo phường Tây Hiếu xác nhận: "Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, phường đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và tìm hiểu sự việc ban đầu. Vụ việc đang được xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết".

Vị lãnh đạo phường cũng thông tin thêm, sau khi nhận được hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền đã cử cán bộ Công an phường xuống làm việc với gia đình.

Phường cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cháu tốt hơn.

Chính quyền phường Tây Hiếu đang phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà trường để làm rõ nguyên nhân những vết bầm trên cơ thể nữ sinh.