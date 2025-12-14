Vụ nữ sinh bị đánh nhập viện: Đình chỉ 2 học sinh

Ngày 14/12, ông Lương Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thương mại Du lịch Thanh Hóa, cho biết nhà trường đã tạm đình chỉ học một tuần đối với các em N.T.T. và N.T.K.L. (lớp 10A1) để phục vụ việc điều tra của cơ quan công an.

“Nhà trường đã cho 2 em nghỉ học từ ngày 10/12, thời gian tạm đình một tuần”, ông Sinh nói.

Hiện trường nơi em Y.N. bị đánh (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Trước đó, tối 9/12, nhà trường nhận được phản ánh kèm theo clip về việc em N.T.Y.N. (SN 2010, học sinh lớp 10A1) bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Qua xác minh, nguyên nhân xuất phát do mâu thuẫn từ trước đó giữa N.T.T. và N.T.Y.N.. Sau buổi học ngày 9/12, T. và N.T.K.L. đã lao vào đánh em N..

Sau khi clip Y.N. bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường đã liên hệ với gia đình và biết nữ sinh được đưa đến bệnh viện điều trị, đồng thời báo cáo Công an phường Quảng Phú để làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Sinh, sau khi sự việc xảy ra, hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ trao đổi. Các em đánh Y.N. đã đến bệnh viện xin lỗi và gia đình cũng hứa hỗ trợ toàn bộ viện phí điều trị.