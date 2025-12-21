Nam thanh niên phóng xe máy tông cảnh sát giao thông gãy 2 chân

Khoảng 22h ngày 20/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 33, thuộc khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, phát hiện một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, đối tượng Phan Sỹ Thông (18 tuổi, trú phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) không chấp hành, điều khiển xe máy tông thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hậu quả, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ đang làm nhiệm vụ, bị đa chấn thương, gãy 2 chân và đã được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Đối tượng Phan Sỹ Thông đã bị khống chế, bắt giữ và đang điều trị tại bệnh viện. Phương tiện vi phạm của đối tượng cũng đã bị tạm giữ.

Vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 21/12, Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Văn Tuấn.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Trung tá Nguyễn Văn Tuấn yên tâm điều trị, sớm hồi phục; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, tập trung chăm sóc, điều trị tích cực cho cán bộ bị thương…