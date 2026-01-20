Ninh Bình sắp xếp "thần tốc" cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình 2 cấp, UBND tỉnh Ninh Bình đã có các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường nhanh chóng xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình cũ sau nhiều năm bỏ hoang sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng (Ảnh: Thái Bá).

UBND tỉnh Ninh Bình đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, yêu cầu kiểm tra sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, gắn trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Ninh Bình nhằm bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả; coi việc không thực hiện báo cáo theo thời hạn quy định là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho hay, việc sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo quản lý tài sản công thống nhất, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Việc rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý phải bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các trụ sở trong diện dôi dư được sắp xếp ưu tiên cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác. Trường hợp trụ sở vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng với quy định pháp luật, không để thất thoát lãng phí.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, đối với những cơ sở nhà, đất trên địa bàn xã, phường, ưu tiên chuyển giao về cho UBND cấp xã quản lý, xử lý khi địa phương có nhu cầu, mục đích sử dụng.

Trường hợp vẫn còn dôi dư thì chuyển giao về cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường) quản lý, xử lý, để lập phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Một trụ sở phường cũ ở Ninh Bình được bàn giao về cho địa phương quản lý, xử dụng (Ảnh: Thái Bá).

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) có tổng số hơn 700 cơ sở nhà đất, dôi dư. Trong đó, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định xử lý là 572 cơ sở; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định xử lý là 17 cơ sở; các cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng là 6 cơ sở và cơ quan trung ương chuyển giao về tỉnh quản lý, xử lý là 124 cơ sở.

Đối với 572 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định xử lý 572 cơ sở (giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và điều chuyển cho công an tỉnh quản lý: 81 cơ sở; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý: 491 cơ sở).

Đối với 6 cơ sở nhà, đất thuộc các cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng quản lý đã điều chuyển 3 cơ sở; chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 3 cơ sở.

Sau khi có quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường tập trung thực hiện bảo quản, bảo vệ tài sản, tổ chức bàn giao, tiếp nhận theo quy định; bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời.

Bên cạnh đó, các cơ quan được giao tiếp tục rà soát, ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương; thực hiện các thủ tục, nhiệm vụ liên quan đến đất đai, quy hoạch sau khi sắp xếp, bố trí, chuyển đổi công năng sử dụng và xây dựng phương án kế hoạch xử lý, khai thác nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.