Cà Mau sẽ làm gì với 309 cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư?

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tính đến nay, sau rà soát, tỉnh quyết định giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác, xử lý 90 cơ sở nhà, đất dôi dư; giao UBND các xã, phường 72 cơ sở.

Trong đó có nhiều cơ sở nhà, đất có diện tích từ vài chục đến hàng nghìn mét vuông là trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và xã, phường cũ.

Theo kế hoạch, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án đối với 162 cơ sở nhà, đất hoàn thành trong quý I; việc quy hoạch xây dựng và sử dụng đất trong quý II.

Các cơ sở nhà, đất này dự kiến được tỉnh bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2027.

Cơ sở nhà, đất Thành ủy Bạc Liêu cũ có diện tích hơn 2.838m2 giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác (Ảnh tư liệu: H.H).

Ngoài 162 cơ sở nhà, đất nêu trên, còn có 147 cơ sở nhà, đất sẽ được UBND tỉnh Cà Mau cho chuyển đổi công năng sử dụng theo đề xuất của các đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án dự kiến hoàn thành trong quý I; việc quy hoạch xây dựng và sử dụng đất trong quý II; việc quản lý, khai thác trong giai đoạn 2026-2027.

Hầu hết 147 cơ sở này được đề xuất điều chuyển làm trường học, điểm sinh hoạt tập trung cho khóm, trung tâm văn hóa của phường, trụ sở khóm, nhà thiết chế văn hóa, trạm cấp nước sạch, trạm y tế, nhà văn hóa, mở rộng chợ, bố trí cho các đơn vị thuộc cấp xã sử dụng,…

Trong đó, có cơ sở nhà, đất Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP Bạc Liêu cũ (nhà cổ số 59), được giao về cho phường Vĩnh Trạch quản lý vì đây là nhà cổ thuộc di tích cấp tỉnh.