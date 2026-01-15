Chuyển giao quản lý hơn 300 cơ sở nhà, đất dôi dư để tránh lãng phí

Ngày 15/1, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này có quyết định chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất (gọi chung là cơ sở) trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác, xử lý theo quy định.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được giao quản lý, khai thác 90 cơ sở; UBND các xã, phường quản lý, khai thác 219 cơ sở (trong đó chuyển đổi công năng 147 cơ sở).

Cà Mau cho biết, việc chuyển giao các cơ sở là tài sản công dôi dư nhằm sắp xếp, xử lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Cơ sở trụ sở UBND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác (Ảnh tư liệu: H.H).

Đơn cử như trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, có cơ sở Sở Tư pháp, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, tỉnh Đoàn, Hội nhà báo, Hội phụ nữ… giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau quản lý, khai thác.

Cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũ đề xuất điều chuyển cho Trường Tiểu học Kim Đồng mở rộng diện tích để đạt chuẩn quốc gia; trụ sở Ban quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũ đề xuất điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Thị Riêng mở rộng diện tích đạt chuẩn quốc gia;…

Một số cơ sở giao cho các xã, phường quản lý, được đề xuất sử dụng làm nhà thiết chế, trung tâm văn hóa, trụ sở sinh hoạt tập trung cho các khóm.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện việc chuyển giao tài sản đúng quy định; tham mưu việc xem xét hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương để quản lý, bảo quản tài sản công trong thời gian chờ khai thác, xử lý, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận, kê khai, hạch toán giá trị tài sản và quản lý, sử dụng, khai thác đúng theo quy định pháp luật hiện hành.