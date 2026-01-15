Ninh Bình lần đầu tiên có Giám đốc Sở Ngoại vụ

Ngày 15/1, Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Phạm Quang Ái được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình).

Theo quyết định, ông Phạm Quang Ái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Bình.

Trao quyết định cho ông Phạm Quang Ái, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị tân Giám đốc Sở Ngoại vụ phát huy vai trò tham mưu về công tác đối ngoại, ngoại giao địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần thu hút nguồn lực, quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Bình gắn với phát triển du lịch và hội nhập quốc tế.

Tân Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Ninh Bình cam kết phát huy truyền thống của ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình.