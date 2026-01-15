Ninh Bình phấn đấu lên thành phố trung ương, trung tâm du lịch quốc tế

Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa tổ chức phiên họp nghe ý kiến của các thành viên hội đồng về nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức phiên họp nghe ý kiến của các thành viên (Ảnh: Anh Tuấn).

Tại hội nghị, UBND tỉnh Ninh Bình thông tin, sau hợp nhất, tỉnh Ninh Bình là đơn vị hành chính có dân số lớn, xếp thứ 6 toàn quốc; quy mô kinh tế đứng thứ 10 toàn quốc, không gian mở rộng cũng đã khai mở nhiều động lực tăng trưởng chiến lược.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,65%, là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước (cùng TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh). Thu ngân sách nhà nước đạt 78.369 tỷ đồng, đứng thứ 7 toàn quốc; là một trong 10 tỉnh thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo trước năm 2030.

Theo đại diện UBND tỉnh Ninh Bình, bên cạnh những lợi thế, kết quả đạt được, tỉnh Ninh Bình vẫn còn một số khó khăn, thách thức và "điểm nghẽn" cần tháo gỡ như: Hạ tầng kết nối còn chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… chưa trở thành động lực chính cho phát triển. Thách thức về quy hoạch, thể chế, năng lực thực thi và huy động nguồn lực, công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tỉnh Ninh Bình phấn đấu năm 2030 sẽ là thành phố trực thuộc trung ương (Ảnh: Thái Bá).

Theo ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp thiết hàng đầu.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm định hình lại không gian phát triển mới theo hướng tích hợp, thống nhất và toàn diện, bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa giữa các khu vực, trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và cộng hưởng thế mạnh của các địa phương trước hợp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, quy hoạch tỉnh Ninh Bình được điều chỉnh trong bối cảnh có những thuận lợi là vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch, trong đó đã quy định chi tiết về nguyên tắc, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội là những căn cứ, cơ sở quan trọng để tỉnh Ninh Bình xem xét, cụ thể hóa những định hướng điều chỉnh phát triển trên địa bàn tỉnh thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

"Tỉnh Ninh Bình đang ở giai đoạn bản lề, hội tụ đầy đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt mục tiêu này, tỉnh cần có bản điều chỉnh quy hoạch có chất lượng cao nhất", ông Tùng cho hay.

Quy hoạch đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình sẽ là trung tâm du lịch của quốc gia và quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

Theo báo cáo nội dung Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là cực tăng trưởng kinh tế mới của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò một trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và công nghiệp cao quan trọng của liên vùng và đất nước, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Ninh Bình cũng đặt mục tiêu là tỉnh phát triển toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; có hệ thống kết cấu đồng bộ, kết nối phát triển thuận lợi với các tỉnh, thành phố trong vùng, cả nước, khu vực và quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững về môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Đến năm 2050, thành phố Ninh Bình là đô thị văn minh, sinh thái, hiện đại và thông minh; là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, với vai trò là một trung tâm du lịch, dịch vụ quốc gia, quốc tế và công nghiệp công nghệ cao. Người dân được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu. Môi trường có chất lượng tốt, xã hội hài hoà với thiên nhiên, phát triển hiệu quả theo hướng cac-bon thấp.

Ông Trần Song Tùng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia thẩm định và kết luận của thành viên Hội đồng thẩm định; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trong thời gian sớm nhất.