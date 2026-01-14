Ninh Bình chốt địa điểm di dời hai trạm trộn bê tông "khổng lồ"

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, sớm di chuyển xưởng sản xuất (trạm trộn bê tông) ra khỏi địa bàn khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trạm trộn bên tông với diện tích hàng nghìn mét vuông ngay giữa trung tâm thành phố Ninh Bình cũ, nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Theo báo cáo, UBND tỉnh Ninh Bình đã thống nhất chủ trương, phương án di chuyển 2 trạm trộn bê tông của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Tập đoàn Xuân Thành (phường Tân Thành, TP Ninh Bình cũ, nay là phường Hoa Lư) ra khỏi khu dân cư.

Theo đó, đối với trạm trộn của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất phương án di chuyển về khu vực đồi Ba Mào và đồi Cầu Thủng, TP Tam Điệp (cũ), nay là phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đối với trạm trộn của Tập đoàn Xuân Thành, UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất di chuyển đến địa điểm mới ở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh cũ, nay là xã Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại địa điểm mới.

Các sở ngành, xã phường có liên quan được UBND tỉnh Ninh Bình giao phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, di dời các cơ sở cũ và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ sở sản xuất giữa trung tâm đô thị, ngay sát khu dân cư và trường học gây ô nhiễm và tiếng ồn (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũ tồn tại hàng loạt nhà máy sản xuất, trạm trộn bê tông, hoạt động gây ô nhiễm. Những năm gần đây, người dân liên tục kiến nghị, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo xử lý, nhưng đến nay các cơ sở này vẫn chưa được di dời.

Hầu hết các cơ sở này đều nằm sát khu dân cư, trường học... Mỗi khi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, khói bụi bay vào nhà dân, cùng với đó là tiếng ồn từ máy móc, thiết bị khiến người dân bức xúc.

Từ năm 2016, tỉnh Ninh Bình đã thống nhất chủ trương di dời các cơ sở ô nhiễm trên ra khỏi trung tâm thành phố. UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều hội nghị và nhiều lần hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Gần đây nhất, năm 2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, đồng thời ra hạn chót phải di dời các cơ sở trên ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình trước tháng 8/2021. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều năm trôi qua, việc di dời các cơ sở này vẫn chưa thể thực hiện được.

Nhiều năm tỉnh Ninh Bình quyết liệt nhưng đến nay các xưởng sản xuất vẫn án ngữ giữa khu dân cư khiến người dân bức xúc (Ảnh: Thanh Bình).

Một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian chưa di dời, tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm bảo vệ môi trường (giảm tiếng ồn, khói bụi, nước thải) và chịu sự giám sát, kiểm tra, quan trắc tự động về môi trường nếu cần.

Sau khi di dời các cơ sở sản xuất nói trên, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ giao các ngành nghiên cứu quy hoạch lại các cơ sở sản xuất này trên tinh thần chuyển từ đất sản xuất sang đất thương mại hoặc đất công cộng, đất ở đô thị.