Người dân phàn nàn "chuyến đi đáng sợ", cảnh sát vào cuộc xử lý chủ xe

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đã vào cuộc xác minh phản ánh của một người dân đăng tải trên Facebook, phàn nàn về thái độ phục vụ của một nhà xe trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip, hình ảnh kèm nội dung phàn nàn "chuyến đi đáng sợ" sau khi trải nghiệm xe khách của nhà xe T.T. (trụ sở tại Đắk Lắk).

Người dân bức xúc phàn nàn một nhà xe tại Đắk Lắk trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Hành khách cho rằng đã đặt 8 giường nằm để di chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh vào chiều 30/3 và được nhà xe thỏa thuận trước về vị trí nằm. Tuy nhiên, khi lên xe, tài xế không cho khách nằm các giường đã đặt mà chen chúc ở lối đi và các vị trí khác. Sự việc khiến những hành khách rất bất an và bức xúc trên cả hành trình dài.

Nắm được thông tin trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc làm rõ, mời chủ xe T.T. đến trụ sở để làm việc.

Tài xế không bố trí cho hành khách vị trí như đã cam kết trước đó (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại cơ quan công an, ông T.D.T. (55 tuổi, chủ xe kiêm tài xế) thừa nhận các vi phạm như khách hàng phản ánh.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. với các lỗi để hàng hóa trong khoang chở khách, không hướng dẫn hành khách vị trí (đứng, nằm, ngồi) đúng vị trí quy định trong xe và chở quá số người quy định (một người).

Lực lượng CSGT cho rằng với các lỗi trên, dự kiến ông T. sẽ bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng.