Từ vụ G63 tông cụ ông 91 tuổi: Khi nhường đường không chỉ là văn hóa!

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 10/4, ô tô Mercedes-AMG G63 lưu thông trên đường Đào Tấn (phường Giảng Võ, Hà Nội) xảy ra va chạm với một cụ ông 91 tuổi đi bộ qua đường. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm cách chiếc xe khoảng 3m ở làn sát dải phân cách giữa.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về việc pháp luật quy định ra sao về việc phải dừng xe cho người đi bộ qua đường, và tài xế G63 trong vụ việc này có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không?

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiến Thành).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết dưới góc độ xã hội, nhường đường cho người đi bộ là một hành động đẹp, thói quen tốt, thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông và được toàn xã hội khuyến khích thực hiện.

Còn dưới góc độ pháp lý, đây không đơn thuần là một hành vi ứng xử văn hóa được khuyến khích thực hiện mà đã được luật hóa, quy định cụ thể tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và buộc các tài xế phải chấp hành.

Cụ thể, khoản 3 Điều 12 Luật này quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn tại nơi có vạch kẻ đường, báo hiệu khác dành cho người đi bộ hoặc tại nơi mà người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường và khi gặp đoàn người đi bộ qua đường.

Luật này cũng quy định nhiều tình huống khác mà tài xế phải ưu tiên cho người đi bộ như khi chuyển hướng xe, lùi xe, dừng đỗ xe... Ngoài ra, khi gặp người đi bộ qua đường, người điều khiển phương tiện còn phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần.

Như vậy, có thể thấy việc nhường đường cho người đi bộ không chỉ là văn hóa mà đã được luật hóa và buộc mọi tài xế phải tuân thủ. Mọi trường hợp vi phạm dẫn đến thiệt hại về con người và tài sản đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Ảnh: Hải Long).

Về trách nhiệm pháp lý của tài xế G63, luật sư nhìn nhận cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ hai vấn đề. Thứ nhất, tài xế có đảm bảo các nguyên tắc về an toàn khi điều khiển phương tiện như chú ý quan sát, giữ khoảng cách, tốc độ an toàn, giảm tốc độ để nhường đường cho người đi bộ và xử lý bằng các biện pháp tốt nhất khi gặp người đi bộ qua đường hay chưa.

Thứ hai, việc cụ ông băng qua đường có phải sự kiện đột ngột, bất ngờ, nằm ngoài kiểm soát của tài xế và người này đã áp dụng mọi biện pháp tốt nhất nhưng không thể ngăn thiệt hại xảy ra hay không.

Từ hai vấn đề nêu trên, lực lượng chức năng sẽ kết luận nguyên nhân vụ việc có yếu tố lỗi con người hay do sự kiện bất khả kháng, từ đó áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.