Hà Nội tổng vệ sinh toàn bộ cầu và hầm chui

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng vệ sinh các kết cấu hạ tầng cầu, hầm đường bộ phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Cơ quan này cho biết, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch vào ngày 26/4 dương lịch (chủ nhật), do đó người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (27/4/2026) và dịp 30/4-1/5 được nghỉ 4 ngày (từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5).

Hầm chui Lê Văn Lương (Ảnh: CTV).

Ban Duy tu dự kiến lượng phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh thành và ngược lại trong các dịp nghỉ lễ sẽ tăng cao. Đặc biệt vào các ngày cận lễ và hết thời gian nghỉ lễ, mật độ phương tiện sẽ tăng cao đột biến tại các cửa ngõ thủ đô, gây áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 18-19/4, lực lượng chức năng sẽ tổng vệ sinh các kết cấu hạ tầng cầu, hầm đường bộ.

Lực lượng chức năng sẽ dọn dẹp, vệ sinh các khu vực gầm cầu, mặt cầu, lan can cầu, hầm, hệ thống thoát nước, dọn dẹp cây cỏ thuộc phạm vi cầu, hầm, khắc phục kịp thời các vị trí kết cấu bị hư hỏng.

Cùng với đó, Ban Duy tu sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và các vị trí gầm cầu.