Loạt tài xế bị phạt nặng vì vượt đèn đỏ trong giờ cao điểm ở Hà Nội

Thời gian qua, lực lượng chức năng triển khai lắp đặt hệ thống camera AI để đưa vào phục vụ việc xử lý vi phạm giao thông; lắp đặt các biển cảnh báo về mức phạt tiền ở các nút giao, ngã tư trên khắp địa bàn thủ đô...

Qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, trong các khung giờ cao điểm trong ngày, vẫn còn xuất hiện một số trường hợp người tham gia giao thông ý thức kém, điều khiển xe máy, xe đạp, thậm chí cả ô tô rồi vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, sáng 8/4, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra, xử lý các trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Lúc 7h15, tổ công tác phát hiện em T.T.T.C. (SN 2002, quê Lào Cai), điều khiển xe máy đi từ hướng Khuất Duy Tiến rẽ sang đường Nguyễn Trãi nhưng vượt đèn đỏ. Sau khi ghi nhận hình ảnh vi phạm, tổ công tác lập tức dừng xe, yêu cầu nữ tài xế đưa phương tiện về chốt để xử lý.

Tại Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị cảnh sát lập biên bản xử phạt ở mức rất cao là 5 triệu đồng, đồng thời lái xe vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện lái xe máy T.M.Q. (SN 2004, quê Ninh Bình), vượt đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến.

Khi bị CSGT dừng xe, nam tài xế cho biết bản thân không để ý tại nút giao này có nhiều đèn đỏ như vậy.

"Em thấy các xe đi phía trước nên em đi theo, tuy nhiên tới đoạn vòng xuyến thì em lại không để ý có thêm đèn đỏ rồi mới được rẽ. Em xin rút kinh nghiệm và chấp nhận mức xử phạt", Q. nói và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khung giờ cao điểm buổi sáng cùng ngày, còn có những tài xế xe ôm công nghệ đã đi ngược chiều.

Thậm chí chở theo hành khách vượt đèn đỏ (lái xe máy áo vàng bìa trái). Cảnh sát cho biết đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trịnh Quốc Tuấn, tổ trưởng tổ công tác cho biết, ngoài việc áp dụng hệ thống camera AI để xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng sẽ kết hợp xử lý vi phạm trực tiếp trên đường. Việc này nhằm ngăn chặn một cách tối ưu các hành vi vi phạm giao thông mà camera AI khó phát hiện và xử lý như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe máy đi lên vỉa hè...

"Trong thời gian tới, ngoài xử lý các tài xế ô tô vi phạm, cảnh sát sẽ trích xuất camera, phạt nguội đối với lái xe máy", Đại úy Tuấn nói.