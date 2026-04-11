Cú bẻ lái chuyên nghiệp của tài xế ô tô tránh người đi bộ trong đêm

Mới đây, clip về một tình huống suýt xảy ra tai nạn giữa ô tô và người đi bộ qua đường đã gây chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, tài xế ô tô lưu thông trên đường vắng, không có đèn đường và bất ngờ thấy một người đàn ông đang băng qua đường.

Tài xế lập tức bẻ lái về phía bên phải, tấp vào lề đường, tránh xảy ra va chạm giao thông.

Nam tài xế trong clip là anh Hải (31 tuổi, trú xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), chạy xe dịch vụ.

Tài xế kịp thời đánh lái, tránh người đi bộ qua đường trong đêm tối (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Hải kể, rạng sáng 9/10, anh điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 26 từ Khánh Hòa về Đắk Lắk. Khoảng 2h45 cùng ngày, khi anh di chuyển đến km49 đoạn qua địa bàn xã Krông Pắk, bất ngờ có một người đàn ông đi bộ băng ngang đường.

Thời điểm này, nhờ chạy với tốc độ không cao và phản xạ tốt, anh Hải đã kịp thời đánh lái sát vào lề đường bên phải và tránh được cú va chạm. Tình huống diễn ra đột ngột khiến nam tài xế không khỏi thót tim.

Anh Hải cho rằng bản thân đã may mắn khi bật đèn pha và người đàn ông mặc áo màu vàng nên anh có thể nhìn thấy để kịp xử lý tình huống. "Nếu không phản ứng kịp thời, không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng không hiểu lý do gì mà người đàn ông này lại đi băng qua đường lúc rạng sáng như vậy", anh Hải nói.

Clip vụ việc được camera giám sát hành trình ghi lại và anh Hải đã đăng tải lên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Cộng đồng mạng đã hết lời khen tài xế điều khiển xe rất chuyên nghiệp, kịp thời tránh được người đi đường nên không xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng chỉ trích việc người đàn ông băng qua đường trong đêm tối rất nguy hiểm cho bản thân và người khác.