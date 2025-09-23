Nhiều khu dân cư ở Đồng Nai bị ngập

Mưa lớn ở thượng nguồn đêm 22/9 khiến lũ sông Buông (Đồng Nai) tiếp tục dâng cao ngày 23/9, gây ngập hàng chục nhà dân, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng phường Phước Tân (Đồng Nai) đã căng dây, cảnh báo để người dân không di chuyển qua lại các điểm ngập. Học sinh đi học phải có phụ huynh đưa đón.

Nhiều tuyến giao thông ở khu phố Miễu, phường Phước Tân ngập sâu (Ảnh: Hoàng Bình).

Anh Nguyễn Hiếu (khu phố Miễu, phường Phước Tân) cho biết, nước dâng lên từ rạng sáng nay. Đây là đợt lũ thứ 6 trong năm. Dù đợt này nước không lớn như hôm 13/9, vẫn làm cô lập nhiều tuyến giao thông, đi lại của bà con rất khó khăn.

"Trước đây, lũ dâng nhưng rút nhanh, năm nay do công trình cao tốc thi công khiến nước thoát chậm. Hôm nay, trời không mưa, nhưng nước vẫn dâng cao. Mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để giảm ngập tại khu phố, giúp bà con đi lại thuận tiện", anh Hiếu mong muốn.

Dọc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tổ 9, khu phố Miễu, nước dâng cao gây ngập nhà dân từ 0,3m đến 0,5m.

Đường giao thông, khu dân cư và công trình cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngập sáng 23/9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo nguy cơ mưa lớn trên địa bàn, xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số địa phương do ảnh hưởng bão số 9.