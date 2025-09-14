Xử lý nghiêm nhà thầu thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gây ngập nhà dân

Qua khảo sát các vị trí ngập úng ở phường Phước Tân (Đồng Nai), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, tại khu phố Vườn Dừa, ngập úng do nước từ thượng nguồn đổ về suối Cầu Quan khiến mực nước dâng cao, lòng suối nhiều đoạn co hẹp, hệ thống thoát nước không thoát kịp gây ngập úng. Nguyên nhân ngập nhà dân còn do ảnh hưởng từ việc thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhiều khu dân cư phường Phước Tân bị ngập sâu (Ảnh: Phú Việt).

Ngày 13/9, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công các dự án khơi thông, thanh thải dòng chảy.

Đồng thời, các đơn vị cần bố trí các cống thoát nước trong phạm vi công trình đảm bảo việc thoát nước ngang, thoát nước dọc trên các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TPHCM, tuyến T1, T2 kết nối sân bay Long Thành, đảm bảo việc thoát nước cho khu vực.

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị báo cáo cấp thẩm quyền bổ sung các hạng mục để đảm bảo việc thoát nước cho khu vực có dự án đi qua. Các chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển, gây trơn trợt khi trời mưa, ảnh hưởng đi lại của người dân, đặc biệt là khi học sinh đã vào năm học mới.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các phường, xã có dự án đi qua (phường Phước Tân, Tam Phước và các xã An Phước, Bình An, Long Thành, Long Phước, Phước Thái, Nhơn Trạch, Phước An) tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng các bất cập trong quá trình thi công gây ngập úng, ảnh hưởng đi lại của người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra xử lý nghiêm, dứt điểm các chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến cuộc sống, đi lại của người dân tại khu vực, báo cáo các nội dung trên cho lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 19/9.