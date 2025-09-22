Đồng Nai yêu cầu lãnh đạo phường theo dõi xuyên suốt dự án để thúc tiến độ

Chiều 22/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực tế tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công 2 dự án trục đường trung tâm Biên Hòa và đường dọc sông Cái tại phường Trấn Biên và Tam Hiệp.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư các dự án cho biết, đối với dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng một số hộ dân phía đường dẫn đầu cầu ở phường Thống Nhất (cũ) và các đoạn tuyến kết nối đến đường Đặng Văn Trơn.

Ông Hồ Văn Hà (thứ 2, từ trái qua) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại phường Trấn Biên chiều 22/9 (Ảnh: Phú Việt).

Với dự án đường ven sông Cái, mới chỉ triển khai thi công được gói thầu xây dựng 5 cầu trên tuyến. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mặt bằng phần đường dẫn các cầu Tân Mai, Rạch Gió, Bà Bột.

Đối với phần tuyến đường, dự án mới chỉ được nhận bàn giao mặt bằng khoảng gần 2,4ha trên tổng số 13,2ha, đạt 18%. Do diện tích mặt bằng bàn giao chưa đáp ứng yêu cầu, gói thầu xây dựng phần đường chưa thể triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng.

Lý giải việc chậm trễ trên, đại diện UBND các phường Trấn Biên, Tam Hiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho rằng công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang gặp vướng mắc trong việc xét tái định cư. Một số thửa đất có liên quan đến Hợp tác xã Gò Me nên phải chờ hướng dẫn xử lý. Các địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai biệt phái thêm cán bộ có chuyên môn để hỗ trợ, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng ở hai dự án trên.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Hồ Văn Hà đánh giá, cả 2 dự án đã triển khai xây dựng từ lâu, nhưng tiến độ vẫn chậm. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải tập trung tối đa thời gian, nhân lực, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa (Ảnh: Nam Anh).

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu các phường Trấn Biên, Tam Hiệp phải cử một cán bộ lãnh đạo của địa phương để theo dõi xuyên suốt dự án, đặc biệt là đối với công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trong thời gian chờ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Đảng ủy các phường phải thành lập các tổ vận động, thực hiện vận động các hộ dân, tổ chức bàn giao sớm mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.

Về kiến nghị bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của 2 phường, ông Hồ Văn Hà ghi nhận và sẽ hỗ trợ tối đa nhân lực cho các địa phương tổ chức thi công hai dự án này.