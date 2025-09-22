Đồng Nai cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lở

Ngày 22/9, Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai phát bản tin cảnh báo ngập lụt, dông lốc, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn trên địa bàn. Từ rạng sáng 22/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa lớn gây ra ngập úng nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, từ lúc 4h30 đến 10h30 cùng ngày, Đồng Nai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tân Tiến 76mm, Bù Đốp 64mm, Long Bình 62mm, Lộc Thạnh 59mm, Tân Phú 63mm, Phú Hiệp 80mm, Biên Hòa 78mm…

Mưa lớn gây ngập quốc lộ 1K khiến dòng xe ùn tắc kéo dài từ TPHCM đến Đồng Nai hơn 3km (Ảnh: Hoàng Bình).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn đã gần bão hòa, đạt trạng thái gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khoảng 3-6 giờ tới, một số xã, phường ở Đồng Nai và lân cận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 50mm.

Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số địa phương.

Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động bất lợi đến môi trường, uy hiếp tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời, có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của xe cộ; phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Dòng xe ùn tắc trên quốc lộ 1K trưa 22/9 (Ảnh: Hoàng Bình).

"Mưa to vẫn còn đang tiếp tục và mở rộng ra các khu vực lân cận. Người dân cần chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, các địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa", bản tin nêu rõ.

Trưa cùng ngày, mưa lớn ở khu vực giáp ranh Đồng Nai và TPHCM khiến nước suối Siệp dâng cao, ngập 1 đoạn quốc lộ 1K khiến dòng xe ùn tắc kéo dài hơn 3km từ nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn (TPHCM) đến cầu Hóa An (Đồng Nai).