Đề xuất chi hơn 4.300 tỷ đồng cải tạo sông Buông để xóa ngập ở Đồng Nai

Ngày 16/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) có văn bản đề xuất cải tạo, nạo vét sông Buông với tổng vốn hơn 4.300 tỷ đồng, nhằm chống ngập cho các phường, xã ở khu vực huyện Trảng Bom và TP Biên Hòa cũ.

Theo Ban QLDA, trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến kiến nghị của người dân về việc thiết kế cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa phù hợp với thủy văn địa phương, có nguy cơ gây ngập nặng. Tỉnh đã giao Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát và nghiên cứu giải pháp tổng thể.

Khu vực phường Phước Tân ngập lụt do nước sông Buông dâng cao (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án cải tạo sông Buông sẽ mở rộng dòng chảy gần 7km đoạn qua phường Phước Tân. Trong đó, 4,3km sẽ kè mái xiên, đáy rộng 35-36m, mặt 58-60m; 2,59km còn lại kè thẳng đứng, rộng 50m. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 292.000m2. Dự án cũng xây dựng, cải tạo rạch Bà Bướm dài gần 3km, rộng 10m, cao 4,5m, giải phóng 47.000m2.

Nhiều năm qua, tốc độ đô thị hóa nhanh và địa hình thấp dọc sông Buông khiến tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt từ xã Giang Điền đến sông Đồng Nai. Tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ), nhiều năm qua nước sông Buông tràn bờ, ngập sâu 1,3-1,7m, kéo dài tới 48 giờ, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Sông Buông (thượng lưu còn gọi là sông Nhạn) có chiều dài gần 83km, bắt nguồn từ phường Long Khánh và hợp lưu với sông Bến Gỗ, sau đó thoát ra sông Đồng Nai.

Đây là tuyến tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000ha thuộc nhiều địa bàn của Đồng Nai như: Long Khánh, Trảng Bom, Phước Tân, Tam Phước và Long Hưng. Ngoài vai trò thoát nước, sông Buông còn cung cấp nguồn nước tưới tiêu và tiềm năng phát triển du lịch ở khu vực thượng nguồn.