Nhiều đơn vị lực lượng vũ trang tại Đắk Lắk được bỏ phiếu sớm

Ngày 26/2, thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có công văn về việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn. Theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm một số khu vực của các lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk tại các xã, phường: Hòa Phú, Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Ma Thuột và Bình Kiến.

Các đơn vị này được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 14/3, sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Tỉnh Đắk Lắk có 11 đơn vị được bỏ phiếu sớm (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được Hội đồng bầu cử quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Tổ chức phụ trách bầu cử phải rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ đặc thù vẫn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Đây cũng là giải pháp cần thiết để không làm gián đoạn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 2.118 Tổ bầu cử/2.119 khu vực bỏ phiếu tại 102 xã, phường. Trong đó, buôn Mông (xã Ea Kiết) có vị trí địa lý xa nhau nên được bố trí 2 địa điểm bỏ phiếu để thuận tiện cho người dân.