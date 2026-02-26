Vùng 2 Hải quân bầu cử sớm tại bến trước khi lên đường ra biển

Sáng 26/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bỏ phiếu sớm tại bến cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển và tiễn 2 đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ bầu cử sớm tại các nhà giàn DK1, tàu trực, ngư dân ta đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Đây là những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh gác, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, góp phần giữ vững sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân thực hiện bỏ phiếu sớm (Ảnh: Văn Đường).

Tham gia bầu cử sớm tại bến là cử tri thuộc tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển. Các tàu sẽ xuất phát thực hiện nhiệm vụ trên biển trước ngày bầu cử chính thức (15/3).

Trong kỳ bầu cử sớm tại TPHCM, các cử tri sẽ bỏ phiếu trên biển gồm 400 người đang công tác trên các nhà giàn DK1, tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 Hải quân; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân của các tàu cá đang khai thác thủy hải sản.

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc bầu cử sớm tại nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu chuyên trách sẽ đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Các cử tri bỏ phiếu sớm xem thông tin về người ứng cử (Ảnh: Văn Đường).

Trong điều kiện lực lượng phân tán, hoạt động dài ngày trên biển, việc tổ chức tàu, lực lượng, phương tiện mang thùng phiếu đến từng điểm nhà giàn, tàu đang thực hiện nhiệm vụ đã khẳng định quyết tâm chính trị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Việc này cũng góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Sáng 26/2, hơn 4.500 cử tri thuộc phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn (TPHCM), sẽ thực hiện bầu cử sớm tại 4 khu vực. Đợt bầu cử sớm tại TPHCM được thực hiện từ ngày 26/2 đến ngày 14/3. Việc tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm nhằm đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc biệt trên biển, hải đảo.

Trong đợt bầu cử sớm tại TPHCM, tàu chuyên dụng sẽ được sử dụng để phục vụ công tác bỏ phiếu trên nhà giàn, tàu trực và tàu cá. Phương án sử dụng máy bay trực thăng đưa thùng phiếu tới các giàn khoan trên biển cũng được chuẩn bị để áp dụng trong trường hợp cần thiết.