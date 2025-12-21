Nhặt chiếc ví chứa nhiều vàng, người đàn ông giao nộp cho công an ở TPHCM

Ngày 21/12, Công an phường Tân Bình, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa trao trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho một người phụ nữ đánh rơi trên địa bàn.

Công an cùng với ông Trần Châu Bình trao trả tài sản cho người bị đánh rơi (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 2h cùng ngày, ông Trần Châu Bình (SN 1978) đến trụ sở Công an phường Tân Bình, trình báo nhặt được một chiếc ví màu đen, bên trong chứa nhiều vàng, trang sức, sổ tiết kiệm 70 triệu đồng cùng một số tiền mặt.

Công an phường Tân Bình nhanh chóng xác minh, xác định số tài sản trên là của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, ngụ TP Cần Thơ).

Nhiều vàng, trang sức trong chiếc ví của nạn nhân đánh rơi (Ảnh: Công an cung cấp).

Đơn vị đã mời bà Hạnh lên trụ sở, cùng với ông Bình trao trả lại tài sản cho người mất.

Nhận lại tài sản, bà Hạnh vui mừng và xúc động. Người phụ nữ gửi lời cảm ơn người nhặt được tài sản và Công an phường Tân Bình.