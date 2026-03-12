ATM bỗng nhả 5 triệu đồng, người phụ nữ Hà Nội nhờ ngân hàng tìm chủ

Sự việc xảy ra sáng 10/3 tại cây ATM trên phố Láng Hạ (Hà Nội).

Trên đường đưa cháu đi học, bà Khánh Vân ghé vào cây ATM rút tiền để mua thực phẩm.

Cho thẻ vào máy rút 10 triệu đồng, màn hình bất ngờ bị đơ, bà nhấn nút "Cancel" để huỷ giao dịch.

"Vài giây sau, máy ATM nhả ra số tiền 5 triệu đồng (gồm 10 tờ 500.000 đồng) nhưng tài khoản của tôi không bị trừ. Tôi đưa số tiền này bàn giao cho giao dịch viên nhờ tìm chủ nhân", bà Khánh Vân nói.

Xấp tiền gồm 10 tờ 500.000 đồng được bà Khánh Vân bàn giao lại cho ngân hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người phụ nữ đăng tải sự việc lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại chủ nhân của số tiền. Bài đăng nhận về nhiều lượt tương tác và hàng trăm bình luận khen ngợi việc làm tốt đẹp.

Theo bà Khánh Vân, số tiền có thể thuộc về khách giao dịch trước đó, khi máy chưa kịp hoàn tất thao tác thì người này đã rời đi.

"Nếu tôi nổi lòng tham, cầm số tiền đó về nhà, có lẽ không ai biết. Tôi luôn tâm niệm, tiền không phải của mình thì không sử dụng, phải trả lại đúng chủ nhân", bà nói.

Hiện, bà Khánh Vân ở nhà lo công việc nội trợ, không có lương hưu. Dù 5 triệu đồng không phải là khoản tiền nhỏ, người phụ nữ vẫn cảm thấy thanh thản khi bàn giao lại cho nhân viên ngân hàng.

"Tôi sợ mang tiếng cầm tiền của người khác. Với một người lao động bình thường, 5 triệu đồng có thể là cả tháng lương. Việc bàn giao cho ngân hàng là điều đúng đắn", bà chia sẻ.

Bà Khánh Vân (phải) trao lại số tiền cho chủ nhân tại trụ sở ngân hàng chiều 11/3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, bà Khánh Vân cho rằng hành động của mình rất đỗi bình thường, bất cứ ai gặp tình huống đó đều làm như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Khánh Vân nhặt được tiền. Hồi năm 2017, người phụ nữ tình cờ nhặt được ví bên trong có giấy tờ và tiền trên đường Đặng Dung (Hà Nội).

Thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng bị ung thư. Bà vẫn đăng tải sự việc lên mạng mong muốn tìm lại chủ nhân chiếc ví để trả. Người sở hữu ví đọc được thông tin, lập tức liên hệ, hậu tạ 1 triệu đồng nhưng nữ ân nhân quyết không nhận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ngân hàng VPBank xác nhận, có sự việc bà Khánh Vân bàn giao lại số tiền 5 triệu đồng cho nhân viên giao dịch tại chi nhánh ở số 89 Láng Hạ.

"Ngân hàng đã thực hiện các nghiệp vụ kiểm quỹ, kiểm tra camera để tìm được người nạp tiền vào cây CDM - là máy gửi tiền tự động, hay còn gọi là ATM thế hệ mới - không thành công trước đó nhưng đã rời đi", vị đại diện cho biết.

Chiều 11/3, chi nhánh ngân hàng đã mời bà Khánh Vân cùng người nạp tiền không thành công để làm thủ tục trao nhận lại số tiền 5 triệu đồng này.