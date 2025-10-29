"Nhân viên y tế không phải những cỗ máy, mà là những con người có trái tim"

Sáng 29/10, phát biểu thảo luận về tình tình kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) cho biết báo cáo của Chính phủ đã đánh giá thành tựu đầu tiên trong nhiệm kỳ đó là kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 với tinh thần "xác định sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết".

Nhân viên y tế liên tục bị hành hung

Theo đại biểu, hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, hình ảnh những chiến sĩ áo trắng đã trở thành biểu tượng sáng ngời của sự quả cảm, nhiệt huyết, phát huy mạnh mẽ tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Thu đặt câu hỏi: "Các chiến sĩ này ngay trong thời bình họ đã được làm việc trong môi trường an toàn hay chưa?". "Đó là câu hỏi day dứt trong tôi, một đại biểu công tác trong ngành y tế", bà Thu nói.

Đại biểu Trần Khánh Thu phát biểu thảo luận (Ảnh: Minh Châu).

Theo bà Thu, tại kỳ họp thứ 9, bà đã báo cáo về vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi có nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.

Đại biểu cho biết từ vụ việc xảy ra khi bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ở Nam Định đã làm dấy lên một làn sóng phê phán và chỉ trích.

Theo bà Thu, cảm xúc của người dân là điều không thể tránh khỏi khi chứng kiến nỗi đau của một gia đình có con bị tai nạn, nhưng "xin đừng vội vàng quy kết, vì không phải lúc nào sự cố cũng chỉ do lỗi của nhân viên y tế".

Nêu dẫn chứng, nữ đại biểu cho biết 2 ngày sau khi sự cố đó lại tiếp tục 1 vụ hành hung cán bộ y tế xảy ra tại Nam Định, khi chính những người đang làm nhiệm vụ lại bị bạo hành, nhưng tiếp tục vẫn là sự chỉ trích "chắc phải làm sao mới bị hành hung vậy".

"Không có sự lên tiếng bảo vệ nhân viên y tế từ cộng đồng và sau 2 ngày, người nhà bệnh nhân xin lỗi với lý do nóng nảy và lo lắng quá. Rồi tất cả lại chìm đi vào im lặng", bà Thu cảm thán.

Vị đại biểu dẫn chứng thêm vụ việc ngày 23/10 ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi cán bộ y tế đã thực sự bị đổ máu ngay tại nơi làm việc, lần này sự việc lại xảy ra ngay trong khu sơ sinh, nơi đáng lẽ phải là "bình yên nhất trong bệnh viện".

"Chúng ta không thể để một nơi thiêng liêng như vậy dần biến thành điểm nóng của bạo lực. Cán bộ y tế đã chịu nhiều áp lực, họ cần được bảo vệ để toàn tâm toàn ý cho công việc cứu người", bà Thu nhấn mạnh.

Đã có nhiều chính sách y tế đã được ban hành để cải thiện hệ thống khám chữa bệnh với mục tiêu tạo môi trường làm việc an toàn, "nhưng thực sự nhân viên y tế đã an toàn chưa?", nữ đại biểu đặt câu hỏi.

"5 phút sau khi người nhà bệnh nhân có hành vi bạo động, lực lượng an ninh bệnh viện đã có mặt ngay, nhưng 4 cán bộ y tế, 2 người nhà người bệnh và 1 cháu bé sơ sinh đã bị thương, trong đó nữ điều dưỡng của chúng tôi đã bị 11 vết thương lên người, có 4 vết thương chí mạng thấu ngực, đứt 2 nhánh động mạch dưới đòn", bà Thu nói.

Nữ đại biểu cho rằng các sự cố này đều đã được dự báo từ lâu và trong thực tế vẫn xảy ra và có xu hướng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn.

Cần cơ chế bảo vệ nhân viên y tế

Bà Thu cũng nhấn mạnh cán bộ y tế luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm, ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề.

"Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng. Chúng tôi không bao biện cho bất kỳ sai sót nào, nhưng cần phải có cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống, giúp chúng tôi có thể yên tâm làm việc mà không lo sợ bị đổ lỗi, bị bạo hành khi xảy ra sự cố", bà Thu nhấn mạnh.

Thủ phạm bị bắt giữ sau khi đâm chém nhiều nhân viên y tế ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An (Ảnh: CTV).

Cho biết trong những năm qua đã có rất nhiều chính sách y tế vượt trội, thiết thực được ban hành, nhưng nữ đại biểu cho rằng vẫn thiếu hành lang pháp lý bảo vệ nhân viên y tế trong lúc họ đang nỗ lực cứu chữa người bệnh.

Bà Thu đề xuất bổ sung vào Nghị quyết của Quốc Hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 nội dung đảm bảo cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn.

Theo đó, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cùng với đó, trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở y tế là hành vi chống người đang thi hành công vụ.

Ngoài ra, bà cũng đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu công nhận liệt sĩ đối với trường hợp nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ và thương binh khi nhân viên y tế bị thương...