Nhiều đô thị gần như quá tải về sức chống chịu trước thiên tai

Sáng 29/10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Một gia đình ở vùng trũng ngập sâu tại TP Huế gặp khó khăn trong việc di chuyển quan tài người thân (Ảnh: Anh Tuấn).

Sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát biểu thảo luận, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) cho biết trong những năm gần đây, thế giới và ngay cả nước ta đã chứng kiến nhiều trận bão, lũ kinh hoàng, không chỉ gây thiệt hại nặng nề về của cải vật chất mà còn thiệt hại về con người.

Theo đại biểu, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực chống chịu và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bà cho rằng biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tiếp tục tác động rất lớn đến cả 6 vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, mỗi vùng chịu ảnh hưởng khác nhau, nhưng tựu trung lại, thiên tai đang ngày càng gia tăng với mức độ khốc liệt hơn.

Mùa mưa thì bão, lũ, mùa khô thì hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, đe dọa trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, theo đại biểu Tô Ái Vang.

Đại biểu Tô Ái Vang phát biểu thảo luận (Ảnh: Minh Châu).

Đại biểu cho biết trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ định hướng ưu tiên khoảng 3.000 dự án hạ tầng chiến lược có tính chất xoay chuyển tình thế.

Tuy nhiên, trước sự tàn phá của thiên tai khiến hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng, hư hỏng, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện tình trạng hạ tầng giao thông tại các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão, lũ gây ra, đồng thời sớm có phương án bổ sung ngân sách hỗ trợ các địa phương khôi phục, hoàn thiện hạ tầng giao thông.

"Đây là vấn đề quan trọng và cần thiết nhất hiện nay", vị đại biểu nhấn mạnh.

Cùng với đó, bà Vang cũng đề nghị Chính phủ rút ngắn thời gian hoàn thuế, có chính sách miễn hoặc giảm thuế VAT, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa gạo, hỗ trợ nông dân, ổn định giá lúa gạo.

Theo bà Vang, cả nước có khoảng trên 900 đô thị, trong đó khoảng 50 đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, điển hình như Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu cho rằng nhiều đô thị "gần như quá tải về sức chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của người dân và cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, bà Vang kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tập trung trọng tâm vào vấn đề năng lực chống chịu của các đô thị để phát triển bền vững.

Đề nghị Chính phủ sớm trình gói tài chính khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa, lũ

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết trong nhiệm kỳ qua, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu trước Quốc hội (Ảnh: Minh Châu).

Theo ông Ngân, trong báo cáo, Chính phủ đã nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực như môi trường, hạ tầng giao thông, nước sạch, phát triển doanh nghiệp, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhưng chưa đạt như kỳ vọng.

Vị đại biểu bày tỏ nhất trí với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026 và cho rằng dù là mục tiêu cao, nhưng có cơ sở.

Theo ông Ngân, song hành với tăng trưởng kinh tế, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

"Trong những ngày qua, chúng ta thật đau lòng khi chứng kiến nhân dân ở nhiều địa phương phải chống chịu với những ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt. Nhiều địa phương đã chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ", ông Ngân nói, đồng thời đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội một gói tài chính khẩn cấp, tăng chi ngân sách vượt dự toán.

Theo ông Ngân, vì hiện nay tỷ lệ bội chi mới khoảng 3,2% GDP, thấp hơn mức kế hoạch 3,6% nên vẫn còn dư địa để thực hiện, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng bị hư hỏng, bảo đảm an sinh xã hội, mang lại hạnh phúc cho người dân.