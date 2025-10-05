Ô tô lật ngửa dưới ruộng sau cú va chạm với tàu hỏa

Ngày 5/10, Thượng tá Trần Đình Hà, Trưởng Công an phường Trường Vinh (Nghệ An), xác nhận lúc gần 7h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu chở hàng mang số hiệu AH2 và ô tô con biển kiểm soát 37K-540.xx.

Vụ va chạm khiến ô tô lao xuống ruộng, lật ngửa, hư hỏng nặng, một người trên xe bị thương.

Ô tô lật ngửa sau va chạm với tàu hỏa (Ảnh: Hoàng Thắng).

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu hỏa đang trên lý trình Nam - Bắc, từ ga Yên Xuân về ga Vinh (Nghệ An). Vụ việc khiến tàu AH2 chậm thời gian về ga 44 phút.

Khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh có biển báo.

Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Nghệ An đang xử lý vụ việc theo quy định