Nhân viên gác chắn kể khoảnh khắc kéo người đàn ông khỏi đường ray tàu hỏa

Ngày 22/9, ông Nguyễn Sơn Oánh (50 tuổi), nhân viên gác chắn đường sắt tại trạm Thọ Lộc (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), cùng đồng nghiệp, được Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi tặng giấy khen.

Ông Nguyễn Sơn Oánh đã cứu một người đàn ông ngã vào đường ray tàu hỏa, hôm 21/9.

Ông Oánh (bên trái) cùng đồng nghiệp được Ban an toàn giao thông Quảng Ngãi tặng giấy khen (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Oánh nhớ lại khoảng 0h ngày 21/9, ông cùng đồng nghiệp nhận lệnh đóng gác chắn để đoàn tàu SE6 lưu thông qua nơi giao nhau với quốc lộ 24B. Chỉ ít phút sau, gác chắn đã được hạ, ông lùi ra cách đường sắt khoảng 3m để quan sát, chờ tàu đi qua.

Lúc tàu SE6 đến gần, một người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu say xỉn lao vào gác chắn. Sau va chạm, nạn nhân và xe máy văng vào giữa đường ray. Lúc này tàu SE6 chỉ cách gác chắn khoảng 50m. Nhanh như chớp, ông Oánh lao đến kéo người đàn ông ra ngoài.

“Tôi kéo anh ta ra ngoài thì tàu cũng vừa lao đến, va vào chiếc xe máy. May là người này chỉ bị thương nhẹ do va đập xuống đường. Kéo được người này ra ngoài an toàn, tôi đứng thở dốc và run. Sợ thì có sợ nhưng cũng rất mừng vì không để xảy ra tai nạn”, ông Oánh chia sẻ.

Hình ảnh ông Oánh lao đến kéo người đàn ông ra khỏi đường ray được camera hành trình của tàu SE6 ghi lại (Ảnh cắt từ clip).

Ông Oánh cho biết mình đã gắn bó với ngành đường sắt gần 30 năm, trong đó có một nửa thời gian làm nhân viên gác chắn. Hàng chục năm làm nghề này, ông và đồng nghiệp nhiều lần gặp những tình huống bất ngờ.

“Nhiều lúc gác chắn đã đóng nhưng một số người vẫn cố lách qua. Lúc đó mình lao đến kéo xe lại thì bị họ phản ứng”, ông Oánh chia sẻ.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hành động dũng cảm của ông Nguyễn Sơn Oánh đã cứu được một người thoát chết trong gang tấc.

Gác chắn nơi ông Oánh làm việc nằm trên tuyến quốc lộ 24B nên mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện giao thông qua lại (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Nhân, không chỉ ông Oánh mà một nhân viên gác chắn khác có mặt vào lúc đó cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc cứu người, đảm bảo an toàn chạy tàu. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi quyết định tặng giấy khen cho cả hai người.

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cũng tặng giấy khen cho tập thể kíp gác chắn đường ngang Km 924+430 thuộc Cung Quản lý an toàn Quảng Ngãi (Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình).