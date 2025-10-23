Người phụ nữ tấn công cán bộ đi giải phóng mặt bằng

Ngày 23/10, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm hành vi cản trở thi công, tấn công người thi hành công vụ tại dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Ea Wer.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk - chủ đầu tư dự án - phối hợp với chính quyền địa phương xã Ea Wer tổ chức tuyên truyền, giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường.

Người phụ nữ chửi bới, tấn công cán bộ (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 26/8, chủ đầu tư làm việc cùng bà H.T.Y. (trú tại xã Ea Wer) và thống nhất việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thi công ngang qua khu vực đất gia đình bà Y..

Được cán bộ giải thích, bà Y. đồng ý nhận tổng cộng 82 triệu đồng và ký vào các biên bản đồng ý để thi công tuyến đường.

Sau khi có mặt bằng, các đơn vị triển khai công việc liên quan. Tuy nhiên, ngày 15/9, bà Y. đã liên tục có nhiều hành động cản trở, không cho nhà thầu thi công.

Nhận tin báo, chủ đầu tư xuống hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình. Tại đây, bà Y. cho rằng phải bồi thường thêm 300 xe đất mà gia đình bà đã đắp nhiều năm trước.

Khi chủ đầu tư yêu cầu bà Y. cung cấp những tài liệu chứng minh khối lượng đất, nhằm đưa vào nội dung đền bù thì người này không cung cấp được và tiếp tục cản trở thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2025 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Chưa dừng lại, bà Y. còn có nhiều hành động quá khích như sử dụng gạch đá ném vào các phương tiện thi công, chửi bới, đánh vào mặt của cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Ea Wer khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của bà H.T.Y., nhất là các hành vi phá hoại tài sản, gây thương tích, chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu có kế hoạch bảo vệ thi công, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi cản trở.