Công an tiết lộ kỹ thuật giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách

Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, căn cứ vào kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai đã quyết định trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách của anh P.D.L. (trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) giám định tờ vé số có ký hiệu K39-25 có dãy số dự thưởng là 996946, mở thưởng ngày 26/9.

Giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Các giám định viên của Phòng Kỹ thuật hình sự đã áp dụng phương pháp giám định hiện đại như sử dụng kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng, máy ảnh độ phân giải cao tích hợp để kiểm tra tờ vé số.

Ngoài ra, giám định viên còn sử dụng kỹ thuật phân tích hóa học giấy, mực; kiểm tra tờ vé số dưới ánh sáng hồng ngoại, tử ngoại (UV).

Trên cơ sở đó, Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận chữ số in trên tờ vé số bị rách không có dấu vết tẩy xóa, sửa chữa. Tờ vé số bị rách của anh P.D.L. với cuống vé do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai phát hành cùng một bản in ra.

Căn cứ vào kết luận giám định này, ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh P.D.L.. Sau khi trừ thuế, anh L. đã nhận được số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Anh L. và tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách (Ảnh: Hà Xuyên).

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 25/9, anh L. mua một tờ vé số có ký hiệu K39-25 với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa, do sơ suất làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

Ngày 2/10, anh mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé số được thu nhận, chuyển đến trụ sở chính của công ty.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Theo biên bản buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Anh L. không đồng ý với kết luận này nên đã yêu cầu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai lập hội đồng thẩm định tờ vé số để có thể trả thưởng theo quy định.

Ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giám định tờ vé số bị rách để có căn cứ trả thưởng.