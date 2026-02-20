Hơn 1.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày Tết tại TPHCM

Ngày 20/2, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trong những ngày đầu năm mới, lực lượng CSGT toàn thành phố duy trì trực xuyên suốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân du xuân, đón Tết.

Cụ thể, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong đó, người vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe máy với 1.653 trường hợp. Đáng chú ý, có 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở, cho thấy người dân vẫn tồn tại tâm lý chủ quan, cho rằng uống ít rượu, bia sẽ không ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo quy định, người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm.

Về thời điểm vi phạm, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tập trung nhiều sau các buổi chúc Tết, liên hoan đầu năm. Trong đó, khung giờ từ 18h đến 24h ghi nhận 962 trường hợp; từ 0h đến 6h có 191 trường hợp; từ 6h đến 12h có 87 trường hợp và từ 12h đến 18h có 495 trường hợp.

Phòng PC08 khuyến cáo, rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống; chỉ một phút thiếu tỉnh táo cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, để lại hệ lụy cho gia đình và xã hội. Mỗi trường hợp bị xử lý không chỉ là con số thống kê mà còn là lời cảnh báo đối với cộng đồng.

Đội CSGT Hàng Xanh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, dù chỉ một lượng nhỏ; chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, taxi, xe ôm công nghệ hoặc nhờ người đủ điều kiện lái xe đưa về. Đồng thời, không cổ vũ, ép buộc người khác uống rượu, bia.

Trong những ngày tới, CSGT TPHCM sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhằm răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, PC08 cũng bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ, nút giao và khu vực trọng điểm để đảm bảo người dân lưu thông an toàn, thông suốt khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.