CSGT TPHCM xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn, đảm bảo an toàn dịp Tết

Đúng 20h, các tổ công tác đồng loạt xuất quân, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách. Các phương tiện được yêu cầu tấp vào lề theo hiệu lệnh để kiểm tra nồng độ cồn theo quy định.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết từ 10h mùng 1 Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của Cục CSGT (C08, Bộ Công an).

Khoảng 21h, lực lượng chức năng phát hiện ông N.D.K. (SN 1985) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh) có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Kết quả đo cho thấy, ông K. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,069mg/lít khí thở.

Ông K. phân trần: "Sáng cùng ngày, tôi uống 2 lon bia khi về thăm người thân ở quê Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Sau đó tôi nghỉ ngơi, đến khoảng 18h thì chạy xe máy lên lại TPHCM để hôm sau đi làm. Tôi nghĩ uống từ sáng, ngủ cả ngày chắc đã hết, không ngờ đến tối vẫn còn nồng độ cồn".

10 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện anh N.T.T. (SN 1995) vi phạm nồng độ cồn 0,208mg/lít khí thở. Anh T. cho biết, chiều nay đã sử dụng bia tại nhà người quen ở xã Củ Chi, đến tối cùng ngày anh lấy xe máy chạy ra chợ đầu mối Bình Điền để làm việc thì bị thổi phạt.

Theo quy định, với mức nồng độ cồn nói trên, cả hai tài xế sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe, đồng thời bị tạm giữ phương tiện.

Ngoài hai trường hợp nói trên, tối cùng ngày, Trạm CSGT Tân Túc cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhiều trường hợp vi phạm khác.

Đến hơn 23h, tổ công tác Trạm CSGT Tân Túc vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới.

Đại diện Phòng PC08 cho biết, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp. Tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tập trung nhiều sau các buổi chúc Tết, liên hoan đầu năm. Trong đó, chủ yếu người vi phạm vào khung giờ 12h-18h và 18h-24h.

Bên cạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT sẽ tăng cường xử lý các hành vi khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn, chở quá số người quy định nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết. Với trường hợp vi phạm vô ý, không tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng có thể xem xét nhắc nhở, cảnh cáo để người dân đón Tết an toàn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; chủ động lựa chọn phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân đưa về để tránh những rủi ro đáng tiếc.