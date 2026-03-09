Nhà máy rác lớn nhất Thanh Hóa chưa thể mở cửa trở lại

Ngày 9/3, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa), cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đồng ý với đề xuất mở cửa hoạt động trở lại của Nhà máy xử lý rác Đông Nam tại phường Đông Quang.

Theo bà Huệ, nguyên nhân chưa cho phép xe chở rác ra vào nhà máy là do đơn vị này vẫn chưa xử lý hết lượng rác tồn lưu từ dịp Tết Nguyên đán.

Nhà máy xử lý rác Đông Nam (Ảnh: Hoàng Hải).

“Sau khi nhà máy xử lý hết số rác tồn lưu, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ kiểm tra và xem xét cho phép mở cửa trở lại. Hiện nay, rác thải sinh hoạt hằng ngày được đưa đi xử lý tại nhiều địa bàn khác”, bà Huệ nói.

Trước đó, sau dịp Tết Nguyên đán, tại các phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa như Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Nguyệt Viên, Quảng Phú đã xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ, chất thành đống trên nhiều tuyến đường, con phố.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 12 đến hết ngày 19/2, tổng khối lượng rác tiếp nhận tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam đạt gần 5.000 tấn, bình quân khoảng 650 tấn/ngày. Riêng ngày 16/2 (29 tháng Chạp), lượng rác lên tới gần 1.200 tấn, gấp 2,38 lần công suất thiết kế của nhà máy.

Rác thải chất đống bên đại lộ Nam Sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Lượng rác tăng đột biến, cộng với thời tiết mưa, nồm ẩm đã làm phát sinh mùi hôi và côn trùng, ảnh hưởng đến một số hộ dân khu vực lân cận. Bất đắc dĩ, người dân địa phương phải dựng lán trước cổng nhà máy để ngăn không cho xe chở rác ra vào.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với chính quyền địa phương và đại diện nhà máy rác Đông Nam. Đồng thời, sở cũng có văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cho phép nhà máy mở cửa trở lại vào ngày 6/3, tuy nhiên đề xuất này chưa được chấp thuận.