Chủ tịch phường phát hiện đống rác bên vệ đường quyết truy đến cùng

Chiều 8/3, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết đã giao Công an phường xử lý người lái xe khách giường nằm có hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng.

Theo bà Thanh, Công an phường An Cựu đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với những người có hành vi xả rác bừa bãi, đồng thời yêu cầu dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Tài xế và phụ xe khách giường nằm lôi nhiều túi rác ra vứt bên vệ đường ở Huế (Nguồn: UBND phường An Cựu).

Sáng cùng ngày, trên đường đến trụ sở làm việc, bà Thanh phát hiện đống rác nằm bên vệ đường Võ Nguyên Giáp. Bà đã yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công phường trích xuất camera giám sát đô thị để tìm người xả rác bừa bãi.

Qua camera ghi lại, khuya 7/3 có một xe khách giường nằm mang biển số 75B-019.xx của nhà xe M.Đ. đã dừng lại bên đường Võ Nguyên Giáp. Sau khi xe dừng, tài xế và phụ xe lôi nhiều túi rác để dưới gầm xe ra vứt thẳng bên vệ đường rồi bỏ đi.

Theo cơ quan chức năng, hành vi xả rác bừa bãi của tài xế và phụ xe nói trên sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.