Người phụ nữ trượt chân, rơi xuống thác nước ở Lâm Đồng

Ngày 6/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Bảo Lâm 3 và các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể chị N.T.T.T. (39 tuổi, trú tại xã Lagi, Lâm Đồng) cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân ở khu vực nước sâu, cách hiện trường người này gặp nạn gần 1km (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, vào tối 4/10, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc chị T. bị rơi xuống dòng thác chảy về Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, đoạn thuộc địa bàn xã Bảo Lâm 3. Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9h ngày 6/10, chị T. được công an tìm thấy ở khu vực nước sâu, cách nơi gặp nạn ban đầu gần 1km.