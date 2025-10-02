Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xưởng gỗ tiền tỷ bị thiêu rụi ở Lâm Đồng

Minh Hậu
(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát rồi lan nhanh, bao trùm khu xưởng gỗ ở Lâm Đồng. Những người có mặt ở hiện trường cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, vụ cháy xảy ra vào 18h ngày 1/10 tại khu xưởng gỗ của một công ty trên địa bàn.

Thời gian này, ngọn lửa bùng phát sau đó lan nhanh, bao trùm khu xưởng. Những người gần hiện trường cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Xưởng gỗ tiền tỷ bị thiêu rụi ở Lâm Đồng - 1

Xưởng gỗ ở Lâm Đồng bốc cháy dữ dội nhiều giờ (Ảnh: An Chi).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an Lâm Đồng điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 0h ngày 2/10, ngọn lửa được cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người song nhiều máy móc, hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại ước khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.