Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong người đàn ông ở Lâm Đồng

Minh Hậu
(Dân trí) - Bị anh M. đánh, Nguyễn Văn Tý cầm vật nhọn đâm vào ngực nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Anh M. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ Nguyễn Văn Tý (SN 2002, trú tại phường Bình Thuận, Lâm Đồng) để điều tra liên quan đến vụ án mạng làm anh N.T.M. (SN 1987, trú tại phường Bình Thuận) tử vong.

Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong người đàn ông ở Lâm Đồng - 1

Nguyễn Văn Tý bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Phan Anh).

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào 20h ngày 30/9, người dân phát hiện anh M. nằm bên lề đường Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, trên ngực có vết thương. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Văn Tý là người có liên quan vụ việc nên bắt giữ.

Bắt giữ nghi phạm đâm tử vong người đàn ông ở Lâm Đồng - 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Phan Anh).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tý khai nhận xảy ra mâu thuẫn với anh M. nên giữa 2 người xảy ra xô xát.

Khi bị anh M. đánh, Tý dùng vật nhọn đâm vào vùng ngực nạn nhân rồi bỏ đi. Ít phút sau, Tý quay lại hiện trường, bị công an bắt giữ.