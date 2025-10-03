Hai cha con tử vong dưới giếng ở Lâm Đồng

Ngày 3/10, UBND xã Nam Nung, Lâm Đồng, cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ 2 cha con tử vong dưới giếng nước ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 2/10, bà Đặng Thị Quyên (trú tại xã Nâm Nung) đi làm về nhưng không thấy chồng là ông Triệu Văn Lộc (SN 1970) và con trai là Triệu Văn Quang (SN 2001) nên đi tìm. Bà Quyên đến kiểm tra giếng nước, thấy chồng và con trai nằm bất động ở độ sâu gần 10m.

Lãnh đạo UBND xã Nam Nung thăm hỏi, động viên đến gia đình nạn nhân (Ảnh: Văn Đức).

Nghe hô hoán, người dân sống gần gia đình bà Quyên đến hiện trường, đưa 2 nạn nhân lên khỏi giếng nhưng cả hai đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nâm Nung phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, lãnh đạo xã Nam Nung cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.