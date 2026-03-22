Người phụ nữ phát hiện trăn đất 11kg trong vườn nhà

Ngày 22/3, Hạt Kiểm lâm Như Thanh (Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Như Thanh bàn giao cá thể trăn đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vườn quốc gia Bến En.

Trước đó, cá thể trăn đất nặng khoảng 11kg được gia đình chị Đỗ Thị Hải (trú tại thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh) phát hiện khi lạc vào khu vực vườn nhà.

Người dân bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Như Thanh).

Nhận thức rõ đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình đã kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận, Hạt kiểm lâm Như Thanh đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Vườn quốc gia Bến En hoàn tất các thủ tục theo quy định, bảo đảm an toàn cho cá thể trăn, đồng thời tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phù hợp, góp phần bảo tồn và phát triển hệ sinh thái.

Theo Hạt kiểm lâm Như Thanh, sự việc không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã qúy hiếm mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương trong công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus. Đây là loài bò sát dài 4-6m (có thể tới 8m) và nặng trên 100kg. Chúng có đầu nâu xám, hoa văn hình mũi mác, sống ở rừng tràm, đầm lầy Nam Bộ. Loài này được xếp vào nhóm IIB (nguy cấp, qúy hiếm) trong Sách đỏ Việt Nam.