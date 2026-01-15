Cu li quý hiếm chui vào bếp nhà dân

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp bàn giao một cá thể cu li quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/1, trong quá trình tuần tra tại khu vực km23+500, đường tỉnh 505B (thuộc thôn Cây Nghĩa, xã Xuân Thái, Thanh Hóa), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận một cá thể cu li do người dân mang đến giao nộp.

Anh Chiến bàn giao cá thể cu li cho lực lượng chức năng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua xác minh, cá thể cu li trên do anh Bùi Văn Chiến, trú tại thôn Ấp Cũ, xã Xuân Thái, phát hiện trong khu vực bếp nhà mình nên bắt giữ lại. Sau khi tìm hiểu và biết đây là loài động vật quý hiếm, anh Chiến đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Xuân Thái bàn giao cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Bến En theo quy định.

Lực lượng chức năng thả cá thể cu li quý hiếm về rừng tự nhiên (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể cu li có sức khỏe ổn định, phản xạ tốt. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã tái thả về môi trường tự nhiên tại khu vực bảo tồn của Vườn Quốc gia Bến En.

Tại Việt Nam, cu li (bao gồm cu li lớn và cu li nhỏ) là loài linh trưởng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở mức cao nhất. Mọi hành vi xâm hại như săn bắt, nuôi nhốt hoặc mua bán trái phép đều có thể bị xử lý hình sự với mức án lên đến 15 năm tù.