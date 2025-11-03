Người phụ nữ đi lạc 10 năm tìm được gia đình

Ngày 3/11, Công an xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp người phụ nữ dân tộc H'Mông đi lạc 10 năm về với gia đình.

Chị Giàng Thị Dế vui mừng khi gặp lại em trai sau 10 năm xa cách (Ảnh: Công an xã Phú Sơn).

Trước đó, sáng 30/10, Tổ công tác Công an xã Phú Sơn làm nhiệm vụ trên đường phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện lo lắng, đi lạc đường và không nói được tiếng Việt.

Lực lượng công an đã đưa người phụ nữ trên về trụ sở và xác minh danh tính. Khi tiếp xúc, chị này chỉ nói tiếng dân tộc và tiếng Trung.

Qua quá trình làm việc, công an xã xác minh được danh tính người phụ nữ trên là Giàng Thị Dế (SN 1998, trú tại tỉnh Điện Biên), là người dân tộc H'Mông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã liên hệ được với anh Giàng A Hồng (SN 2006, trú tại Bản Nương, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên), là em trai ruột của chị Dế.

Công an xã Phú Sơn bàn giao chị Dế cho anh Hồng đưa về quê nhà tỉnh Điện Biên (Ảnh: Công an xã Phú Sơn).

Ngày 31/10, anh Hồng di chuyển gần 600km đến Công an xã Phú Sơn để nhận người thân. Quá trình làm việc, anh Hồng cho biết chị Dế đã mất liên lạc với gia đình từ năm 2015 cho đến nay. Gia đình đã nhiều lần đi tìm nhưng không có kết quả. Nay nhận được điện thoại của Công an xã Phú Sơn thông báo đến nhận chị gái về.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của Công an xã Phú Sơn, anh Hồng đã viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và Công an xã Phú Sơn.