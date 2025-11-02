Ba giờ tìm kiếm cháu bé đi lạc trên đường đi học

Một cháu bé 6 tuổi ở phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa, đã được lực lượng công an tìm thấy sau khi đi lạc trên đường đến trường. Cháu bé được phát hiện đang chơi cách trường khoảng 1km, trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc, đồng thời cho biết chị Trương Thị Hợp (SN 1997, trú tại tổ dân phố Vạn Thắng 1, phường Đào Duy Từ) đã gửi thư cảm ơn Công an phường Đào Duy Từ vì sự hỗ trợ kịp thời.

Công an phường Đào Duy Từ nhanh chóng tìm được cháu T.T.A về cho gia đình (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Vào khoảng 14h ngày 31/10, Công an phường Đào Duy Từ nhận được tin báo về việc cháu T.T.A. (SN 2019, trú tại tổ dân phố Vạn Thắng 1) bị lạc khi đang trên đường đến trường. Gia đình và nhà trường đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đào Duy Từ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Các tổ công tác đã rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xung quanh Trường Tiểu học Nguyên Bình - nơi cháu A. theo học, cùng các tuyến đường lân cận.

Công an phường Đào Duy Từ cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở phối hợp với gia đình, nhà trường để nhanh chóng xác minh và tìm kiếm cháu bé.

Chỉ sau gần 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an phường Đào Duy Từ đã tìm thấy A. khi cháu đang chơi cách trường khoảng 1km. Cháu bé sau đó đã được đưa về bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Chị Trương Thị Hợp, bác của cháu A., chia sẻ: “Bố mẹ A. đi làm ăn xa, gửi cháu cho bà ngoại chăm sóc. Năm nay bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên nhờ cháu gái hàng xóm học lớp 4 cùng trường chở đi học. Khi đến trường, do hiếu động, mải chơi nên cháu không vào lớp học mà lang thang tìm chỗ chơi”.

Theo chị Hợp, khi được cô giáo gọi điện thông báo không thấy cháu A. đến lớp, gia đình rất lo lắng sợ cháu bị bắt cóc hoặc đi chơi đến những khu vực nguy hiểm.

"Gia đình tôi rất cảm kích và biết ơn các đồng chí Công an phường Đào Duy Từ đã nhiệt tình, trách nhiệm và nhanh chóng tìm được cháu về cho gia đình", chị Hợp nói.